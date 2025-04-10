На МЦД-1 полностью восстановили движение поездов

«Сегодня в 19:57 [мск] по техническим причинам на участке Бескудниково — Савеловский вокзал совершил вынужденную остановку электропоезд № 6277 Лобня — Голицыно. В 20:58 [мск] после оказания помощи состав освободил путь. В связи с этим в пути следования были задержаны несколько электропоездов Савеловского направления в сторону Москвы. В настоящее время движение на участке восстановлено», — говорится в сообщении.