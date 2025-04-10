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На МЦД-1 полностью восстановили движение поездов

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Движение электропоездов Савеловского направления в сторону Москвы восстановлено после остановки по техническим причинам одного из составов на участке Бескудниково — Савеловский вокзал. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в 19:57 [мск] по техническим причинам на участке Бескудниково — Савеловский вокзал совершил вынужденную остановку электропоезд № 6277 Лобня — Голицыно. В 20:58 [мск] после оказания помощи состав освободил путь. В связи с этим в пути следования были задержаны несколько электропоездов Савеловского направления в сторону Москвы. В настоящее время движение на участке восстановлено», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЖД принимают все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов.