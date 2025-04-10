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Вертолет рухнул в реку Гудзон вблизи Нью-Йорка

На борту находились шесть человек, среди них три ребенка. Источники AP сообщили, что погибли все.

В соцсетях появились кадры падения вертолета в реку Гудзон
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В американском городе Джерси-Сити вертолет рухнул в реку Гудзон, передает CBS. Джерси-сити находится на противоположном береге от Нью-Йорка.

Всего, по данным CBS, на борту было шесть человек, в том числе трое детей. Из воды извлекли одного несовершеннолетнего и пилота, их состояние неизвестно.

Fox News NY уточняет, что потерпел крушение вертолет модели Bell 206. Как передает местный телеканал ABC News, крушение произошло около 15:30 по местному времени (22:30 мск). На борту, как указывает телеканал, была семья туристов и пилот.

Вертолет начал разваливаться в воздухе, а потом уже упал в реку. Источники AP сообщили, что погибли все шесть человек.

В ночь на 30 января в Вашингтоне произошло столкновения военного вертолета Black Hawk с самолетом авиакомпании American Airlines, на борту которого были 64 пассажира. Оба судна упали в реку Потомак. Выживших в результате крушения не было.

Среди погибших пассажиров лайнера были российские фигуристы, в том числе чемпионы мира 1994 года в соревнованиях спортивных пар Вадим Наумов и Евгения Шишкова. Они работали тренерами в США.