Суд продлил арест замкомандующего Ленинградским военным округом

В четверг в Воронежском военном гарнизонном суде было продолжено предварительное заседание по делу генерала Муминджанова.
«Защита требовала перевода под домашний арест либо передачи в распоряжение командования Ленинградского военного округа, ссылаясь на рапорт офицера о направлении Муминджанова в зону боевых действий… Но в суде озвучили, что ещё не поступило ходатайство со стороны командующего ЛенВО (Александра) Лапина о согласовании перевода Муминджанова на службу в зону боевых действий в соответствии с приказом № 622 министра обороны», — сообщил адвокат.
Он отметил, что еще одним доводом стороны обвинения в пользу продления ареста стала информация о наличии у подсудимого родственников на Украине. Это вызвало недоумение у стороны защиты, отметил Бородин, поскольку Муминджанов прекратил связь со своими родственниками на Украине с момента начала СВО.
Также Бородин сообщил, что следующее заседание суда назначено на 16 апреля.
По данным следствия, в 2017—2023 годах Муминджанов, был руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиардов рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.
На имущество Муминджанова наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки, сам он находится под стражей.
В ходе предварительного судебного заседания в марте генерал сделал заявление о направлении его на СВО, в зону ведения боевых действий.