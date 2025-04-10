На фронте засняли большое грибное облако после мощного удара по САУ ВСУ

Грибовидное облако образовалось после взрыва техники ВСУ.
Российские военнослужащие ударили по замаскированной 122-миллиметровой самоходной артиллерийской установке 2С1 «Гвоздика», принадлежащей Вооруженным Силам Украины (ВСУ). В результате произошел большой взрыв с грибовидным облаком дыма.
«Отцвела бандеровская “Гвоздика”. И еще одна САУ 2С1 уничтожена нашим FPV-расчетом», — пишет telegram-канал «Гвардейская 200-я бригада ЛенВО».
Выявили установку операторы беспилотных летательных аппаратов подразделения «Небо» из состава 200-й отдельной мотострелковой бригады Гвардии Ленинградского военного округа. Боевая машина была скрыта под специально оборудованным маскировочным укрытием, поверх которого было наложено множество обрубленных веток деревьев. В связи с этим, первоначальной задачей дрона стало удаление всех лишних элементов, которые могли бы препятствовать прямому попаданию в бронированный корпус.
Затем камикадзе стали наносить удары непосредственно по самоходной артиллерийской установке. В результате на ее борту возник сильный пожар, который был сопровожден взрывами боеприпасов. В итоге произошла мощная детонация, после которой над местом, где ранее находилась САУ «Гвоздика», взмыло большое грибовидное облако.