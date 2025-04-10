На фронте засняли большое грибное облако после мощного удара по САУ ВСУ

Выявили установку операторы беспилотных летательных аппаратов подразделения «Небо» из состава 200-й отдельной мотострелковой бригады Гвардии Ленинградского военного округа. Боевая машина была скрыта под специально оборудованным маскировочным укрытием, поверх которого было наложено множество обрубленных веток деревьев. В связи с этим, первоначальной задачей дрона стало удаление всех лишних элементов, которые могли бы препятствовать прямому попаданию в бронированный корпус.