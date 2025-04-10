В США вертолет упал в реку Гудзон

В районе Джерси-Сити, напротив Манхэттена, произошла авиакатастрофа — вертолет рухнул в воды реки Гудзон. По информации телеканала CBS News, инцидент случился в четверг около 15:15 по местному времени (22:15 мск), и уже через несколько минут на место прибыли экстренные службы.
По официальным данным, озвученным полицией Нью-Йорка, в результате крушения погиб один человек. Однако телеканал ABC сообщает о более трагичных последствиях — по их сведениям, погибли как минимум три человека.
Также уточняется, что на борту вертолета находились не менее пяти человек, среди которых могли быть дети.
Ранее сообщалось, что несколько человек погибли в результате авиакатастрофы в американском штате Миннесота. Речь идёт о бизнес-джете Socata TBM7, который врезался в жилой дом.