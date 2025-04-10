В США вертолет упал в реку Гудзон

В районе Джерси-Сити, напротив Манхэттена, произошла авиакатастрофа — вертолет рухнул в воды реки Гудзон. По информации телеканала CBS News, инцидент случился в четверг около 15:15 по местному времени (22:15 мск), и уже через несколько минут на место прибыли экстренные службы.