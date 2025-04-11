Самолет в аэропорту Вашингтона задел крылом лайнер с конгрессменами

Инцидент произошел в четверг около 12:45 по местному времени (19:45 мск), когда самолет, выполняющий рейс до Южной Каролины, при рулении задел крылом борт, направляющийся в Нью-Йорк. По данным авиакомпании, на борту первого лайнера находились 4 члена экипажа и 76 пассажиров, на борту второго — 4 члена экипажа и 67 пассажиров.
Столкнувшиеся самолеты Bombardier CRJ 900 и Embraer E175 были заменены для выполнения технической проверки. FAA также отмечает, что инцидент не повлиял на работу аэропорта.
Как передает газета The Washington Post, на борту одного из лайнеров находились конгрессмены Ник Лалота и Грэйс Мэн. Телеканал ABC News сообщает, что на рейсе также был конгрессмен Джош Готтхаймер. Как заявил Лалота в интервью ABC News, лайнер, в котором он находился, «ударило в правое крыло». По его словам, за ударом последовал громкий звук. Он также отметил, что увидел в иллюминатор, как «трясется крыло». Готтхаймер сказал, что «самолет сильно тряхнуло». «Было совершенно ясно, что в нас врезались», — добавил он.
В материале The Washington Post подчеркивается, что к аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне сохраняется повышенное внимание после того, как 29 января в небе у воздушной гавани произошло столкновение пассажирского самолета компании American Airlines и вертолета Black Hawk американских сухопутных войск. Лайнер выполнял рейс из штата Канзас. После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак. Все находившиеся на борту самолета 64 человека, а также 3 военнослужащих в вертолете погибли. В числе жертв были 28 фигуристов, тренеров и членов их семей, среди них чемпионы мира 1994 года в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.