Появились трагичные новости по поводу страшной авиакатастрофы в Нью-Йорке

Все шестеро находившихся на борту вертолета, потерпевшего крушение в Нью-Йорке, погибли. Об этом стало известно американским СМИ, которые опубликовали кадры авиакатастрофы. На них вертолет падает в реку Гудзон, протекающую в Нью-Йорке.