Появились трагичные новости по поводу страшной авиакатастрофы в Нью-Йорке

Все шестеро находящихся на борту вертолета погибли в результате крушения.
Все шестеро находившихся на борту вертолета, потерпевшего крушение в Нью-Йорке, погибли. Об этом стало известно американским СМИ, которые опубликовали кадры авиакатастрофы. На них вертолет падает в реку Гудзон, протекающую в Нью-Йорке.
«Представитель пожарной охраны сообщил, что на борту находились шесть человек, и все они погибли», — рассказало американское агентство Associated Press. Кадры публикует Fox News.
Изначально было известно об одном погибшем. Как сообщала газета New York Post, на борту перевозились дети с родителями. Позднее появились кадры, на которых вертолет тонет после падения.