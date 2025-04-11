До шести выросло число погибших при падении вертолёта в реку в Нью-Йорке

Момент падения вертолёта в реку Гудзон. Видео © Telegram / SHOT.
По уточнённым данным, Bell-206L летел из центра Манхэттена и провёл в воздухе около 15 минут. По словам очевидцев, причиной катастрофы мог стать сильный ветер, однако официально причину пока не назвали. Сейчас на месте происшествия продолжают работать экстренные службы.
Как сообщал Life.ru, вертолёт с туристами на борту рухнул в реку Гудзон в Нью-Йорке недалеко от пирса 40. По предварительной информации, на борту могли находиться дети.