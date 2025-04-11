В Тунисе освободят задержанных в ноябре россиян

«Следственный судья столичного управления по борьбе с терроризмом принял решение освободить группу задержанных россиян, которые были арестованы в изолированной военной зоне в районе Хайдра в провинции Кассерин по подозрению в присоединении к террористической организации и шпионаже в пользу иностранного государства», — заявил источник радиостанции.
По словам источника, решение об освобождении было принято после расследований, доказавших непричастность задержанных россиян к терроризму.
В марте родственник одного из задержанных россиян сообщил РИА Новости, что связь с ними значительно затруднена, а информации об их состоянии практически нет. В ответ в посольстве России в Тунисе сообщили агентству, что самочувствие россиян оценивается как удовлетворительное, жалоб на условия содержания не поступало. При этом в посольстве напомнили, что в соответствии с законодательством Туниса действующие правила пенитенциарных учреждений не предусматривают для подследственных возможность совершать телефонные звонки.
В конце января российское посольство в Тунисе сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны — трое в тюрьме Морнагия, двое — в Белли, трое — в Бордж Аль-Амри, двое — в Удне, одна гражданка России находится в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства посетили всех задержанных.
Диппредставительство также заверяло, что самочувствие россиян — удовлетворительное, жалоб на условия содержания и нарушения их прав со стороны администрации тюрем не поступало. Задержанным предоставлены услуги адвоката и переводчика.
Одиннадцать российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре 2024 года они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что они были задержаны местными властями. Причина задержания официально не озвучена, однако, по данным посольства, их подозревают в причастности к террористической деятельности. При этом обвинения россиянам предъявлены не были.
Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. В декабре на сайте Change.org была опубликована соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из задержанных также направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).