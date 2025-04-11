В Тунисе освободят задержанных в ноябре россиян

В марте родственник одного из задержанных россиян сообщил РИА Новости, что связь с ними значительно затруднена, а информации об их состоянии практически нет. В ответ в посольстве России в Тунисе сообщили агентству, что самочувствие россиян оценивается как удовлетворительное, жалоб на условия содержания не поступало. При этом в посольстве напомнили, что в соответствии с законодательством Туниса действующие правила пенитенциарных учреждений не предусматривают для подследственных возможность совершать телефонные звонки.