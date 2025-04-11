В США шесть человек погибли при падении вертолета в реку Гудзон

В результате авиакатастрофы, произошедшей в районе реки Гудзон неподалёку от Джерси-Сити (штат Нью-Джерси), погибли шесть человек.
Как передаёт CBS News, вертолёт Bell 206, вылетевший из Нижнего Манхэттена, потерпел крушение днём 10 апреля.
По предварительной информации, воздушное судно разрушилось в воздухе, после чего его обломки упали в воду. Свидетели отмечали, что части вертолёта разлетались в разные стороны при падении.
На борту находились трое взрослых и трое детей. Все тела были обнаружены и подняты на поверхность. Согласно сообщениям, авария произошла около 15:15 по местному времени, и на место трагедии оперативно прибыли спасательные катера и полицейский вертолёт.