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В США шесть человек погибли при падении вертолета в реку Гудзон

На борту находились шесть человек, все погибли.

Источник: Аргументы и факты

В результате авиакатастрофы, произошедшей в районе реки Гудзон неподалёку от Джерси-Сити (штат Нью-Джерси), погибли шесть человек.

Как передаёт CBS News, вертолёт Bell 206, вылетевший из Нижнего Манхэттена, потерпел крушение днём 10 апреля.

По предварительной информации, воздушное судно разрушилось в воздухе, после чего его обломки упали в воду. Свидетели отмечали, что части вертолёта разлетались в разные стороны при падении.

На борту находились трое взрослых и трое детей. Все тела были обнаружены и подняты на поверхность. Согласно сообщениям, авария произошла около 15:15 по местному времени, и на место трагедии оперативно прибыли спасательные катера и полицейский вертолёт.