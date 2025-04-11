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Один человек погиб, еще двое травмированы в результате лобового столкновения в Речицком районе

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб, еще двое травмированы в результате лобового столкновения автомобилей в Речицком районе. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Источник: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

10 апреля около 17.30 46-летний водитель «БМВ», двигаясь на 17-м км автодороги Р33 Речица — Хойники со стороны Речицы в направлении Хойников, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Рено» под управлением 52-летней женщины.

В результате ДТП 45-летняя пассажирка «БМВ» скончалась на месте происшествия, водитель и 40-летний пассажир «Рено» с травмами доставлены в районную больницу.

На месте работали сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.