Один человек погиб, еще двое травмированы в результате лобового столкновения в Речицком районе

10 апреля около 17.30 46-летний водитель «БМВ», двигаясь на 17-м км автодороги Р33 Речица — Хойники со стороны Речицы в направлении Хойников, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Рено» под управлением 52-летней женщины.
В результате ДТП 45-летняя пассажирка «БМВ» скончалась на месте происшествия, водитель и 40-летний пассажир «Рено» с травмами доставлены в районную больницу.
На месте работали сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.