Россиянка решила заработать на бирже, влезла в кредиты и потеряла 2,5 млн рублей

Женщина поверила в легкий заработок и в течение двух недель отправляла деньги на счета злоумышленников. Она перевела 2,5 млн рублей, которые взяла в кредит. Однако позже, когда она не смогла вывести «вложенные» деньги, россиянке стало ясно, что ее обманули.