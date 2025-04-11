Мэр Нью-Йорка подтвердил гибель шести человек при падении вертолета в Гудзон

В соцсетях появились кадры падения вертолета в реку Гудзон
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«На данный момент все шесть человек извлечены из воды. И, к сожалению, все шестеро были объявлены погибшими», — рассказал Адамс (цитата по AFP).
ЧП случилось 10 апреля. Помимо пилота в вертолете были двое взрослых и трое детей. По данным ABC, все они — туристы из Испании. Что послужило причиной инцидента, пока неизвестно. В соцсетях распространились кадры с места ЧП, на которых видно, что вертолет полностью ушел под воду.