Мэр Нью-Йорка подтвердил гибель шести человек при падении вертолета в Гудзон

ЧП случилось 10 апреля. Помимо пилота в вертолете были двое взрослых и трое детей. По данным ABC, все они — туристы из Испании. Что послужило причиной инцидента, пока неизвестно. В соцсетях распространились кадры с места ЧП, на которых видно, что вертолет полностью ушел под воду.