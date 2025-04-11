Стала известна судьба россиян, исчезнувших после задержания в Тунисе

Россиян отпустили из-под стражи, рассказали местные СМИ.
Задержанные в Тунисе в ноябре прошлого года россияне, связь с которыми была утеряна в марте, были отпущены из-под стражи. Такое решение принял суд, о чем сообщили местные СМИ.
«11 россиян освобождены», — говорится в решении суда. Его передала радиостанция Mosaique FM.
Ранее родственник одного из россиян, которых задержали в Тунисе, заявил о потере связи с ним. По его словам, у близких не было никакого доступа к гражданам РФ, оказавшимся под стражей.