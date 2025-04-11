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Стала известна судьба россиян, исчезнувших после задержания в Тунисе

Задержанные в Тунисе в ноябре прошлого года россияне, связь с которыми была утеряна в марте, были отпущены из-под стражи. Такое решение принял суд, о чем сообщили местные СМИ.

Россиян отпустили из-под стражи, рассказали местные СМИ.

Задержанные в Тунисе в ноябре прошлого года россияне, связь с которыми была утеряна в марте, были отпущены из-под стражи. Такое решение принял суд, о чем сообщили местные СМИ.

«11 россиян освобождены», — говорится в решении суда. Его передала радиостанция Mosaique FM.

Ранее родственник одного из россиян, которых задержали в Тунисе, заявил о потере связи с ним. По его словам, у близких не было никакого доступа к гражданам РФ, оказавшимся под стражей.