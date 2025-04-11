Рухнувший в Гудзон вертолет перевозил туристов

Вертолёт, потерпевший крушение 10 апреля в реке Гудзон недалеко от Манхэттена, перевозил туристов и завершился трагедией — все находившиеся на борту погибли.
Согласно информации городских властей, среди шести человек, включая пилота, были двое взрослых и трое детей.
Как уточняет ABC, пассажиры являлись туристами из Испании.
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс выступил с официальным заявлением после инцидента, подтвердив, что все тела были подняты из воды, и никто не выжил. Причины крушения пока не установлены. В социальных сетях распространились видео с места трагедии, на которых видно, как вертолёт полностью погружается под воду.