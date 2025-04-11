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Рухнувший в Гудзон вертолет перевозил туристов

Среди погибших оказались пилот, двое взрослых и трое детей.

Источник: Аргументы и факты

Вертолёт, потерпевший крушение 10 апреля в реке Гудзон недалеко от Манхэттена, перевозил туристов и завершился трагедией — все находившиеся на борту погибли.

Согласно информации городских властей, среди шести человек, включая пилота, были двое взрослых и трое детей.

Как уточняет ABC, пассажиры являлись туристами из Испании.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс выступил с официальным заявлением после инцидента, подтвердив, что все тела были подняты из воды, и никто не выжил. Причины крушения пока не установлены. В социальных сетях распространились видео с места трагедии, на которых видно, как вертолёт полностью погружается под воду.