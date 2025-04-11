В Приморье задержали членов банды, вымогавшей деньги у бизнесменов

По данным следствия, с февраля 2024 года по март 2025 года трое фигурантов создали в Находке организованную преступную группу и привлекли в нее еще 15 человек. Фигуранты, угрожая насилием и демонстрируя огнестрельное оружие, вымогали у бизнесменов деньги. Потерпевшие, опасаясь за свою жизнь, передавали требуемые суммы и просили отсрочку для сбора денег, после чего их отпускали. Всего им передали свыше 2,5 миллиона рублей.