Более 100 погибших дельфинов нашли экологи за март на побережьях Кубани

По данным центра, с 2019 по 2023 год в марте фиксировали от 18 до 44 тел дельфинов. В 2024 году эта цифра уже достигла 110. Экологи уточнили, что сезон выброса дельфинов в Чёрном море обычно продолжается с марта по июнь.