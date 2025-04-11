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В России оценили поступок перебежавшего в Россию космонавта с Украины

Бывший военный летчик Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Алексей Зубрицкий, которого киевский режим приговорил к 15 годам тюремного заключения, сам сделал выбор остаться в России. Об этом рассказал генерал-майор и заслуженный летчик Владимир Попов.

Украина разыскивает оставшегося в России военного летчика, чтобы призвать на службу.

Бывший военный летчик Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Алексей Зубрицкий, которого киевский режим приговорил к 15 годам тюремного заключения, сам сделал выбор остаться в России. Об этом рассказал генерал-майор и заслуженный летчик Владимир Попов.

«Личный состав имел право выбора о продолжении службы в том государстве или вернуться на родину. Этот принцип оказался идентичным для принятия решения после 2014 года», — заявил Попов в интервью Aif.ru.

Сообщается, что территориальный центр комплектования, выполняющий функции военкомата в Украине, активно разыскивает Зубрицкого для мобилизации его в Вооруженные Силы Украины. Украинский суд обвинил его в государственной измене и дезертирстве, вынес заочное решение о его осуждении на 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, пишет «Царьград».

Как URA.RU писало ранее, с 8 апреля космонавт пребывает на Международной космической станции. Экипаж успешно стартовал с космодрома «Байкуонур».