В России оценили поступок перебежавшего в Россию космонавта с Украины

Сообщается, что территориальный центр комплектования, выполняющий функции военкомата в Украине, активно разыскивает Зубрицкого для мобилизации его в Вооруженные Силы Украины. Украинский суд обвинил его в государственной измене и дезертирстве, вынес заочное решение о его осуждении на 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, пишет «Царьград».