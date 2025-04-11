Трамп потребовал оперативно обнародовать причины падения вертолета в Гудзон

Причины крушения вертолета в реку Гудзон выясняются властями, о чём на пресс-конференции сообщила комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш. Она добавила, что к расследованию подключены Национальный совет по безопасности на транспорте и ФБР. По предварительным данным, вертолет вылетел с юга Манхэттена около 14:59 по местному времени и направился на север, затем совершил разворот на юг, после чего через несколько минут произошёл обрыв связи.