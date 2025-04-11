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При падении вертолета в Гудзон погиб глава филиала Siemens, пишут СМИ

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Глава испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар погиб в результате падения вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка вместе со своей семьей, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Источник: © РИА Новости

Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил гибель шести человек при падении вертолета в Гудзон. Он сообщил, что, по предварительной информации, на борту вертолета находилась семья из Испании.

«Глава испанского ответвления технологической компании Siemens и его семья были опознаны в качестве жертв падения злополучного вертолета в Гудзон… В результате катастрофы… погибли президент и генеральный директор Siemens в Испании Агустин Эскобар, его жена и их трое детей», — говорится в материале газеты.

По данным источников New York Post, тело пилота вертолета пока не опознано.

Вертолет рухнул в Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного на противоположном берегу от Манхэттена. Инцидент произошел примерно в 15.17 (22.17 мск) в четверг.