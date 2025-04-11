При падении вертолета в Гудзон погиб глава филиала Siemens, пишут СМИ

«Глава испанского ответвления технологической компании Siemens и его семья были опознаны в качестве жертв падения злополучного вертолета в Гудзон… В результате катастрофы… погибли президент и генеральный директор Siemens в Испании Агустин Эскобар, его жена и их трое детей», — говорится в материале газеты.