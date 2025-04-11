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В Бурятии действуют 14 лесных пожаров на площади свыше 3,8 тыс. га

УЛАН-УДЭ, 11 апреля. /ТАСС/. Площадь действующих лесных пожаров в Бурятии составляет свыше 3,8 тыс. га, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. Сутками ранее площадь действующих пожаров превышала 5,2 тыс. га.

Источник: телеграм-канал

«За прошедшие сутки в лесном фонде республики обнаружены два возгорания в Еравнинском районе. Ликвидированы 5 очагов в Еравнинском и Кижингинском районах на общей площади 1 722,8 га. По оперативным данным, утром 11 апреля действуют 14 лесных пожаров в Еравнинском районе на общей площади 3 859 га», — говорится в сообщении.

Причиной возникновения стали переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнем. Угрозы населенным пунктам нет. К борьбе с огнем привлечены 409 человек из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан. Задействованы 74 единицы лесопожарной техники.

В Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен. Использование открытого огня запрещено. В Еравнинском районе действует режим ЧС.