В Бурятии действуют 14 лесных пожаров на площади свыше 3,8 тыс. га

«За прошедшие сутки в лесном фонде республики обнаружены два возгорания в Еравнинском районе. Ликвидированы 5 очагов в Еравнинском и Кижингинском районах на общей площади 1 722,8 га. По оперативным данным, утром 11 апреля действуют 14 лесных пожаров в Еравнинском районе на общей площади 3 859 га», — говорится в сообщении.
Причиной возникновения стали переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнем. Угрозы населенным пунктам нет. К борьбе с огнем привлечены 409 человек из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан. Задействованы 74 единицы лесопожарной техники.
В Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен. Использование открытого огня запрещено. В Еравнинском районе действует режим ЧС.