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СМИ: оператор из Хабаровска задержан по подозрению в педофилии

В Хабаровске задержали режиссёра и владельца детских фотокурсов А. К. по подозрению в педофилии, сообщил Telegram-канал Readovka.

Источник: Соцсети

Мужчина якобы вёл переписку с 12-летним мальчиком, представляясь его ровесником. По данным СМИ и соцсетей, А. К., ранее работавший оператором на телеканале «Даль-ТВ», пытался заманить ребёнка на встречи. Его задержали на рабочем месте, и, как утверждается, он не стал отрицать вину.

Известно, что А. К. владеет фотостудией и проводит детские курсы, включая программу «TV Курсы» для детей старше 11 лет. Он активно рекламирует свои занятия в соцсетях.

Расследование дела продолжается, правоохранители выясняют все обстоятельства. Официальных комментариев о задержании мужчины пока нет.