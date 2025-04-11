СМИ: оператор из Хабаровска задержан по подозрению в педофилии

Мужчина якобы вёл переписку с 12-летним мальчиком, представляясь его ровесником. По данным СМИ и соцсетей, А. К., ранее работавший оператором на телеканале «Даль-ТВ», пытался заманить ребёнка на встречи. Его задержали на рабочем месте, и, как утверждается, он не стал отрицать вину.
Известно, что А. К. владеет фотостудией и проводит детские курсы, включая программу «TV Курсы» для детей старше 11 лет. Он активно рекламирует свои занятия в соцсетях.
Расследование дела продолжается, правоохранители выясняют все обстоятельства. Официальных комментариев о задержании мужчины пока нет.