СМИ: оператор из Хабаровска задержан по подозрению в педофилии

Мужчина якобы вёл переписку с 12-летним мальчиком, представляясь его ровесником. По данным СМИ и соцсетей, А. К., ранее работавший оператором на телеканале «Даль-ТВ», пытался заманить ребёнка на встречи. Его задержали на рабочем месте, и, как утверждается, он не стал отрицать вину.