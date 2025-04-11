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На Камчатке арестовали 1,7 тонны некачественной продукции в магазинах «Светофор»

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апреля. /ТАСС/. Порядка 1,7 тонны некачественной продукции арестованы в четырех магазинах «Светофор» на Камчатке. Возбуждены административные производства, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Источник: Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю

«Службой проверено четыре магазина низких цен в Камчатском крае. В результате этой работы из оборота изъято 1,7 тонны некачественной и небезопасной продукции. Управлением Россельхознадзора выявлены отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на продукцию, нарушения требований к ее качеству и безопасности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в магазинах торговой сети «Светофор» был проведен отбор проб мясной и молочной продукции. По результатам проверки управлением Россельхознадзора наложен арест на 1,7 тонны некачественной и небезопасной продукции.

Возбуждены административные производства, по завершению рассмотрения которых будет решен вопрос о привлечении к административной ответственности. Продукцию, на которую наложен арест, передадут для утилизации или уничтожения.