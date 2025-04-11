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В Хабаровске водитель пассажирского автобуса скончался во время движения

В Хабаровске водитель пассажирского автобуса потерял сознание во время движения, в результате чего тяжелый Yutong съехал с трассы и врезался в дерево. До приезда скорой мужчина скончался.
Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске водитель пассажирского автобуса потерял сознание во время движения, в результате чего тяжелый Yutong съехал с трассы и врезался в дерево. До приезда скорой мужчина скончался.

Как сообщили в Госавтоинспекции города, в 7 часов 30 минут водителю автобуса маршрута № 8 стало плохо в пути. В районе дома 92 А на улице Тихоокеанской мужчина потерял сознание. Автобус врезался в дерево и остановился.

В салоне находились 15 пассажиров. Никто из них не пострадал. А 37-летний водитель скончался до приезда скорой медицинской помощи. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.