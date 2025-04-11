В Хабаровске водитель пассажирского автобуса скончался во время движения

В Хабаровске водитель пассажирского автобуса потерял сознание во время движения, в результате чего тяжелый Yutong съехал с трассы и врезался в дерево. До приезда скорой мужчина скончался.