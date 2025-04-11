В Доминикане завершили разбор завалов в ночном клубе

В Доминиканской Республике завершилась масштабная спасательная операция на месте обрушения крыши ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго. Трагедия произошла в ночь на 7 апреля во время концерта с живой музыкой. По данным CNN, в результате инцидента погибли 221 человек, ещё 189 удалось извлечь из-под завалов живыми.