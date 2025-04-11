В Доминикане завершили разбор завалов в ночном клубе

В Доминиканской Республике завершилась масштабная спасательная операция на месте обрушения крыши ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго. Трагедия произошла в ночь на 7 апреля во время концерта с живой музыкой. По данным CNN, в результате инцидента погибли 221 человек, ещё 189 удалось извлечь из-под завалов живыми.
Министр здравоохранения страны Виктор Аталлах рассказал, что подавляющее большинство жертв скончались на месте — причиной стали тяжёлые травмы, полученные в результате обрушения крыши, в частности удары по голове и грудной клетке.
Власти проводят расследование причин инцидента, а также оценивают состояние пострадавших. Местные медучреждения продолжают оказывать помощь выжившим, многие из которых находятся в тяжёлом состоянии.
Ранее сообщалось, что в результате обрушения крыши здания в Санто-Доминго, где проходил концерт, погиб известный доминиканский исполнитель Рубби Перес.