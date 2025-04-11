NYP: глава испанского филиала Siemens погиб при падении вертолета в Гудзон

Катастрофа произошла в четверг около 15:17 по местному времени. Вертолёт упал в воду напротив Манхэттена. Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил, что на борту находились шесть человек, включая предполагаемую испанскую семью, и все они погибли.