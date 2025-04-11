NYP: глава испанского филиала Siemens погиб при падении вертолета в Гудзон

В результате крушения вертолёта в реку Гудзон неподалёку от Джерси-Сити погиб президент и генеральный директор испанского отделения компании Siemens Агустин Эскобар вместе со своей супругой и тремя детьми.
Об этом сообщила газета New York Post, ссылаясь на информацию правоохранительных органов. Все члены семьи были опознаны среди жертв трагедии.
Личность пилота на данный момент ещё не установлена.
Катастрофа произошла в четверг около 15:17 по местному времени. Вертолёт упал в воду напротив Манхэттена. Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил, что на борту находились шесть человек, включая предполагаемую испанскую семью, и все они погибли.
Ранее президент США Дональд Трамп потребовал оперативно обнародовать причины падения вертолета в Гудзон.