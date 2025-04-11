Пострадавшая при крушении батискафа в Египте девочка скончалась

27 марта туристический батискаф «Синдбад», принадлежащий одноименной гостинице, должен был погрузиться на глубину 25 метров, чтобы исследовать 500-метровый коралловый риф. Отмечается, что затонувший батискаф уже несколько лет работает и это было не первое погружение — он осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. На борту, помимо членов экипажа, находились 45 туристов, в том числе дети. Все они — российские граждане.