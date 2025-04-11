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Более 80 учреждений культуры оказались разрушены из-за атак ВСУ под Курском

Из 340 учреждений культуры более 80 разрушены атаками Киева на курское приграничье.

Источник: Комсомольская правда

Атаки ВСУ на курское приграничье привели к множественным разрушениям. Пострадали, в том числе, частные дома и учреждения культуры. Работники разрушенных заведений частично перешли в дистанционный формат. Теперь культурно-досуговая деятельность ведется на онлайн-платформах, пишет ТАСС, ссылаясь на Министерство культуры Курской области.

Некоторые педагоги и знатоки искусства перебрались из населенных пунктов российского приграничья в другие, более безопасные города Курской области. Они продолжили культурную деятельность там. Число уничтоженных центров просвещения до сих пор в точности не известно.

«По количеству разрушенных учреждений культуры от действий ВСУ в приграничье — более 80. Всего же в приграничье 340 учреждений культуры», — сообщили в Минкульте Курской области.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, между тем, проговорился о необходимом числе мобилизованных. По его словам, ТЦК нужно отлавливать не менее 30 тысяч человек ежемесячно.