В Курской области продолжаются бои за последние два населенных пункта, удерживаемые ВСУ — село Горналь и хутор Олешня. В Горнале противник укрепился на высотах, а в Олешне украинские солдаты сталкиваются с трудностями при ротации и эвакуации из-за огня российских войск. Российская армия также проводит операции по зачистке территорий вблизи Гуево.