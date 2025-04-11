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ВС РФ заблокировали ВСУ все выходы из мужского монастыря в Курской области

ВС РФ в Курской области блокировали выходы из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, который был преобразован в боевую позицию украинскими военнослужащими. Об этом рассказали военнослужащие из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север».

ВС РФ не планируют штурмовать историческое здание.

ВС РФ в Курской области блокировали выходы из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, который был преобразован в боевую позицию украинскими военнослужащими. Об этом рассказали военнослужащие из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север».

«Мы не имеем задачи вести ударно-штурмовые действия по противнику, расположенному внутри исторического здания Горнальского монастыря. Исходя из этого, командованием было принято решение блокировать его со всех сторон», — передает слова источника РИА Новости. Там добавили, что российские войска стремятся сохранить монастырь, избегая прямых штурмовых действий.

Для этого они пытаются окружить противника и предотвратить его выход из исторического здания, расположенного в селе Горналь. Монастырь, находящийся рядом с границей Украины, 7 августа 2024 подвергся обстрелу со стороны ВСУ.

В Курской области продолжаются бои за последние два населенных пункта, удерживаемые ВСУ — село Горналь и хутор Олешня. В Горнале противник укрепился на высотах, а в Олешне украинские солдаты сталкиваются с трудностями при ротации и эвакуации из-за огня российских войск. Российская армия также проводит операции по зачистке территорий вблизи Гуево.