Суд в Лондоне вынесет приговор экс-губернатору Севастополя

По итогам процесса Дмитрий Овсянников был признан виновным по шести эпизодам, связанным с обходом санкционных ограничений, а также по двум пунктам, касающимся отмывания денежных средств. Заседание, на котором ему будет вынесен приговор, запланировано на 10:00 утра по местному времени (12:00 мск) и должно завершиться к 13:00 (15:00 мск), сообщили в суде.