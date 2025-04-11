Бандиты по схеме 90-х вымогали у российских предпринимателей деньги и угрожали расправой: по делу задержаны 18 человек

В Приморье определилась одна из главных преступных группировок. Банда из 18 человек на протяжении года вымогала деньги у предпринимателей из Находки и угрожала бизнесменам расправой. Преступников удалось выследить, сообщили в пресс-службе приморского Следственного комитета.
К делу привлечены трое организаторов и 15 исполнителей. Преступники угрожали жертвам огнестрельным оружием, требуя большие суммы денег. За время воровской жизни бандиты завладели 2,5 миллионами рублей.
«СКР Приморья возбуждено уголовное дело в отношении восемнадцати участников организованной преступной группы. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом “а” ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство)», — уточнили в СК.
Интернет-мошенники, тем временем, запугивают жителей Коми. Злоумышленникам удалось обмануть одну из женщин на 6 миллионов рублей под предлогом якобы финансирования ВСУ.