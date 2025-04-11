Бандиты по схеме 90-х вымогали у российских предпринимателей деньги и угрожали расправой: по делу задержаны 18 человек

В Приморье определилась одна из главных преступных группировок. Банда из 18 человек на протяжении года вымогала деньги у предпринимателей из Находки и угрожала бизнесменам расправой. Преступников удалось выследить, сообщили в пресс-службе приморского Следственного комитета.