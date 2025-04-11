Трамп назвал ужасающими кадры падения вертолета в реку Гудзон

«Страшное крушение вертолета на реке Гудзон. Похоже, что шесть человек — пилот, двое взрослых и трое детей — больше не с нами. Кадры аварии ужасающие. Да благословит Господь родных и близких погибших. В ближайшее время будет объявлено, что и как именно произошло», — написал Трамп в соцсети TruthSocial.