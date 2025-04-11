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Трамп назвал ужасающими кадры падения вертолета в реку Гудзон

Президент США Дональд Трамп 10 апреля назвал кадры падения вертолета в реку Гудзон недалеко от Нью-Йорка ужасающими. По его словам, подробности происшествия будут обнародованы в ближайшее время.

В соцсетях появились кадры падения вертолета в реку Гудзон
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«Страшное крушение вертолета на реке Гудзон. Похоже, что шесть человек — пилот, двое взрослых и трое детей — больше не с нами. Кадры аварии ужасающие. Да благословит Господь родных и близких погибших. В ближайшее время будет объявлено, что и как именно произошло», — написал Трамп в соцсети TruthSocial.

Он сообщил, что данным инцидентом занимаются министр транспорта США Шон Даффи и его сотрудники.

Как уточняет газета New York Post (NYP) со ссылкой на правоохранительные органы, жертвами катастрофы стали глава испанского филиала глобальной технологической компании Siemens Агустин Эскобар и его семья. Личность пилота, добавили в издании, пока не установлена.

О падении вертолета стало известно 10 апреля. По его данным, катастрофа произошла примерно в 15:15 (по местному времени; 22:15 мск). Позже сообщалось, что в результате крушения погибли шесть человек. Телеканал ABC News уточнил, что кроме пилота в вертолете находилась семья туристов из пяти человек, прибывших в США из Испании.