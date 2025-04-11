При падении вертолёта в Нью-Йорке погиб глава испанского отдела Siemens с семьёй

Дональд Трамп уже выразил соболезнования родственникам и друзьям погибших. Также он сообщил, что министр транспорта Шон Даффи и его сотрудники выясняют все обстоятельства крушения. По словам официальных лиц, четыре человека погибли на месте происшествия, ещё двое скончались в больнице. Личность пилота пока не установили. Также не ясна причина крушения, но очевидцы говорили о сильном ветре в городе.