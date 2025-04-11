Стало известно, чья семья погибла при крушении вертолета в Нью-Йорке

В авиакатастрофе не выжил ни один.
В результате крушения вертолета в небе над Нью-Йорком (США) погиб руководитель испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар вместе со своей семьей. Об этом сообщила американская пресса.
«Агустин Эскобар и его семья опознаны в качестве жертв крушения», — пишет The New York Post. Вместе с главой семейства на борту находились его жена и трое детей. Еще одной жертвой стал пилот.
Вертолет упал в реку Гудзон и начала тонуть. Момент крушения попал на видео. Журналисты сообщали о шести пассажирах. Гибель людей подтвердила городская мэрия, сообщает RT. По предварительным данным, у вертолета сломался пропеллер во время полета.