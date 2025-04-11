В Хабаровске автобус с 15 пассажирами въехал в столб из-за смерти водителя

«Водитель пассажирского автобуса “Yutong”, двигаясь в со стороны ул. Металлистов сторону ул. Шелеста по установленному маршруту, потерял сознание, в результате неконтролируемого движения автобус совершил наезд на дерево», — сообщила пресс-служба Госавтоинспекции в telegram-канале ведомства. Уточняется, что произошел инцидент около семи часов утра в районе дома 92 А на улице Тихоокеанской.