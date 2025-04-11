Отменит ли ЕС санкции против России из-за Трампа

Антироссийский курс взят за фундамент внешней политики Евросоюза, заявил эксперт.
Евросоюз не готов отменить санкции против России, чтобы получить дополнительный рынок сбыта на фоне торговых войн президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью URA.RU заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
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«ЕС занимает более жесткую позицию в отношении России, чем США, поэтому тарифные войны Трампа не заставят их открыть для себя наш рынок сбыта. Такая позиция лежит в основе внешнеполитического курса Брюсселя. Судя по их действиям и заявлениям, даже мирное соглашение по Украине не побудит их снять ограничительные меры против Москвы, потому что здесь геополитика перевешивает экономический интерес», — сказал политолог.
Внутри Евросоюза есть много влиятельных игроков, поддерживающих курс на конфликт с Россией. Это укрепляет блок, мобилизует страны-члены вести единую политику в сфере безопасности и энергетики. Ждать потепления в отношениях с Брюсселем не стоит, резюмировал Кашин.
Глава Белого дома 2 апреля ввел взаимные пошлины на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка по ним составит 10%, а для отдельных государств она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. 9 апреля он объявил о временной приостановке тарифов для 75 стран, для Китая, напротив, повысил до 125%. До этого Пекин вводил ответные меры в размере 84%. На следующий день Трамп снова повысил заградительные тарифы для крупнейшей азиатской экономики до 145%.