Отменит ли ЕС санкции против России из-за Трампа

Глава Белого дома 2 апреля ввел взаимные пошлины на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка по ним составит 10%, а для отдельных государств она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. 9 апреля он объявил о временной приостановке тарифов для 75 стран, для Китая, напротив, повысил до 125%. До этого Пекин вводил ответные меры в размере 84%. На следующий день Трамп снова повысил заградительные тарифы для крупнейшей азиатской экономики до 145%.