Трамп не смог промолчать после авиакатастрофы с вертолетом в Нью-Йорке

«Видеозапись инцидента ужасает. Да благословит Господь семьи и друзей погибших. Министр транспорта Шон Даффи и его талантливый персонал занимаются этим. Объявления о том, что именно произошло и как, будут сделаны в короткий срок», — написал Трамп в соцсети.