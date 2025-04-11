Трамп не смог промолчать после авиакатастрофы с вертолетом в Нью-Йорке

Трамп указал, что министр транспорта оперативно раскроет причины трагедии.
Президент США Дональд Трамп ужаснулся кадрам крушения вертолета в Нью-Йорке и сообщил, что причины авиакатастрофы будут оперативно установлены министром транспорта Шоном Даффи. Об этом глава государства написал в своей соцсети Truth Social.
«Видеозапись инцидента ужасает. Да благословит Господь семьи и друзей погибших. Министр транспорта Шон Даффи и его талантливый персонал занимаются этим. Объявления о том, что именно произошло и как, будут сделаны в короткий срок», — написал Трамп в соцсети.
В результате крушения вертолета в Нью-Йорке погибли шесть человек. По предварительным данным, причиной аварии, произошедшей в реке Гудзон, могла стать поломка пропеллера.