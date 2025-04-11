В Курской области продолжаются интенсивные бои за последние два удерживаемых ВСУ пункта — село Горналь и хутор Олешня, расположенные на границе с Украиной. Российские действия наносят серьезный урон украинским войскам. С августа 2024 года Украина потратила большую часть западной помощи на «Курскую операцию», что привело к значительным потерям и расходам свыше 27 миллиардов долларов, передает «Ридус».