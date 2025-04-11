Су-34 атаковал пункт управления украинских БПЛА.
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 произвел удар по месту запуска беспилотников (БПЛА) ВСУ, расположенным на территории Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Су-34 нанес удар по месту запуска украинских беспилотников в приграничье Курской области», — передает сообщение РИА Новости Минобороны РФ. Там добавили, что также удар был нанесен и по пункту управления БПЛА.
В Курской области продолжаются интенсивные бои за последние два удерживаемых ВСУ пункта — село Горналь и хутор Олешня, расположенные на границе с Украиной. Российские действия наносят серьезный урон украинским войскам. С августа 2024 года Украина потратила большую часть западной помощи на «Курскую операцию», что привело к значительным потерям и расходам свыше 27 миллиардов долларов, передает «Ридус».