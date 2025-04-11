В аэропортах Москвы возбудили дела по подделке документов мигрантами

Ранее первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой, выступая на IX Санкт-Петербургском международном форуме труда, отмечал, что с 1 декабря 2024 года в трех аэропортах Московского авиаузла, кроме аэропорта Внуково, который подключится к эксперименту в мае, и автомобильном пункте перехода «Маштакова» в Оренбургской области введен эксперимент, который позволил дактилоскопировать и в цифровом виде фотографировать иностранных граждан, приезжающих в Россию с любыми целями. Исключением являются граждане Белоруссии и сотрудники дипломатических представительств. По его словам, эксперимент будет расширен на другие пункты пропуска.