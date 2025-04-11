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В аэропортах Москвы возбудили дела по подделке документов мигрантами

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Транспортные полицейские в рамках эксперимента по апробации новых правил въезда и выезда иностранных граждан в международных аэропортах Москвы и Подмосковья возбудили четыре уголовных дела по подделке документов иностранцами, переданными им пограничниками. Об этом сообщил в интервью ТАСС начальник управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Дмитрий Гутыря.

Источник: РИА "Новости"

«В рамках проводимого с 1 декабря 2024 года эксперимента погранслужбой в дежурные части аэропортов было передано 160 иностранных граждан. Из них 68 находились в розыске, 68 совершили административные правонарушения, в отношении 27 иностранцев проведены доследственные проверки по подделке документов, по которым возбуждены четыре уголовных дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ», — сказал он.

Гутыря добавил, что все иностранные граждане дактилоскопируются и фотографируются. Он также рассказал, что в дежурных частях транспортной полиции в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский установлены и функционируют дактилоскопические сканеры, отвечающие современным требованиям формирования дактилоскопических карт в электронном виде для пополнения базы биометрической идентификации иностранных граждан с передачей их в информационные центры ГУ МВД России по Москве и ГУ МВД России по Московской области.

«Основными задачами линейных подразделений в ходе эксперимента являются охрана общественного порядка, недопущение беспорядков иностранными гражданами, выявление лиц, находящихся в розыске, а также доставление в дежурные части лиц, переданных пограничным управлением ФСБ России и принятие в отношении них процессуальных решений», — рассказал о работе начальник управления.

Ранее первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой, выступая на IX Санкт-Петербургском международном форуме труда, отмечал, что с 1 декабря 2024 года в трех аэропортах Московского авиаузла, кроме аэропорта Внуково, который подключится к эксперименту в мае, и автомобильном пункте перехода «Маштакова» в Оренбургской области введен эксперимент, который позволил дактилоскопировать и в цифровом виде фотографировать иностранных граждан, приезжающих в Россию с любыми целями. Исключением являются граждане Белоруссии и сотрудники дипломатических представительств. По его словам, эксперимент будет расширен на другие пункты пропуска.