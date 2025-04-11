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Новосибирца, погубившего четырех соседей, отправили в колонию на два года

Он, будучи пьяным, включил в розетку электрический чайник и уснул.

Источник: Следственный комитет РФ

В Новосибирске в Дзержинском районном суде вынесли приговор 52-летнему мужчине. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности. По его вине погибли четыре человека, в том числе ребенок.

В СК РФ по Новосибирской области рассказали, что в феврале 2024 года осужденный, будучи пьяным, включил в розетку неисправный чайник и уснул. В квартире начался пожар. В результате которого погиб знакомый хозяина квартиры. Также от острого отравления окисью углерода погибли соседи, проживающие этажом выше — двое взрослых и ребенок.

В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что суд назначил мужчине два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.