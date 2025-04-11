Новосибирца, погубившего четырех соседей, отправили в колонию на два года

В СК РФ по Новосибирской области рассказали, что в феврале 2024 года осужденный, будучи пьяным, включил в розетку неисправный чайник и уснул. В квартире начался пожар. В результате которого погиб знакомый хозяина квартиры. Также от острого отравления окисью углерода погибли соседи, проживающие этажом выше — двое взрослых и ребенок.