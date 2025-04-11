Задержан один из курьеров по подозрению в причастности к обману пенсионерки в Москве на 2,5 млн руб

«Предварительно установлено, что 83-летней москвичке от имени работников правоохранительных и государственных органов поступило несколько звонков с просьбой о содействии в поимке преступников, на что она согласилась. Неизвестные под различными предлогами убедили пожилую женщину снять со своего счета в банке денежные средства и отдать их разным курьерам в Столярном пер. Общий материальный ущерб составил более 2,5 млн руб.», — говорится в сообщении.