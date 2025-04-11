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В Каменске-Уральском подростки жестоко избили шестиклассника

В Каменске-Уральском подростки до крови избили шестиклассника и сняли это на видео.

Источник: ЕАН

В Каменске-Уральском учащиеся старших классов избили шестиклассника, сняли это на видео и выложили в интернет. На записи видно, как пострадавший ребенок вытирает кровь с лица и отвечает своим обидчикам, что не пойдет писать «заяву».

Женский голос за кадром говорит: «Никуда не сливать видео, иначе нам всем “условка”, — однако ролик все же появился в сети. Его опубликовал telegram-канал “Подслушано Каменск-Уральский”. Там сообщается, что изначально подростки выложили видео в свой канал, но затем этот канал удалили. Однако кто-то из подписчиков все же успел сохранить запись и прислать в “Подслушано”.

Отмечается, что подростки издеваются над шестиклассником систематически. Те, кто прислал видео в паблик, надеются, что ребенку помогут.