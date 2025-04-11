В Каменске-Уральском подростки жестоко избили шестиклассника

Женский голос за кадром говорит: «Никуда не сливать видео, иначе нам всем “условка”, — однако ролик все же появился в сети. Его опубликовал telegram-канал “Подслушано Каменск-Уральский”. Там сообщается, что изначально подростки выложили видео в свой канал, но затем этот канал удалили. Однако кто-то из подписчиков все же успел сохранить запись и прислать в “Подслушано”.