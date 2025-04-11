Аферисты под видом налоговой украли 2 млн рублей у супругов в Шелехове

По данным следствия, мошенники позвонили супругам и сообщили о неверно заполненной налоговой декларации за прошлый год. Они предложили два варианта решения: явиться в налоговый орган в Иркутске или «решить вопрос другим путем». Перепуганная женщина обратилась к мужу, после чего с ними связался «специалист», предложивший перевести деньги на «безопасные счета» для сохранности и избежания уголовного преследования.