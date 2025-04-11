Аферисты под видом налоговой украли 2 млн рублей у супругов в Шелехове

Супруги из Шелехова стали жертвами мошенников, которые, представившись сотрудниками налоговой службы, похитили у них около 2 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
По данным следствия, мошенники позвонили супругам и сообщили о неверно заполненной налоговой декларации за прошлый год. Они предложили два варианта решения: явиться в налоговый орган в Иркутске или «решить вопрос другим путем». Перепуганная женщина обратилась к мужу, после чего с ними связался «специалист», предложивший перевести деньги на «безопасные счета» для сохранности и избежания уголовного преследования.
«По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ. Мы постоянно напоминаем гражданам, что только мошенники настоятельно рекомендуют совершать финансовые операции и решать вопросы с документами по телефону. В этих случаях никогда не стоит продолжать разговор» — пояснила начальник СО ОМВД России по Шелеховскому району Светлана Фроленок.
Поверив злоумышленникам, супруги перевели на указанные счета личные сбережения и кредитные средства. В результате они лишились крупной суммы денег.
Напоминаем, что недавно семейная пара из Иркутска перевела мошенникам 4,6 млн рублей. Супруги взяли кредит и заняли деньги у родителей. Псевдоработник банка убедил перевести семейные накопления на "безопасный счет.