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В Омском Следкоме проведут проверку по факту избиения 9-летнего ребенка

Ведомство проводит следственные мероприятия и опрашивает свидетелей.
Источник: Комсомольская правда

Следователи СУ СК России по Омской области проводят проверку обстоятельств избиения школьника в поселке Биофабрика. 26 марта в ходе конфликта 12-летний подросток избил 9-летнего школьника. Мальчик с ушибами лица и головы, а также множественными ссадинами направлен на стационарное лечение.

Следователи проводят допросы свидетелей и потерпевшего. А также подозреваемого в нападении. Установлено, что конфликт между школьниками произошел из-за общей знакомой. Ранее никто из участников происшествия на профилактическом учете не состояли. В настоящее время получена медицинская документация пострадавшего школьника, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее мы сообщали, что о смерти 4-летнего ребенка будет доложено председателю СК РФ Бастрыкину.