В Омском Следкоме проведут проверку по факту избиения 9-летнего ребенка

Следователи проводят допросы свидетелей и потерпевшего. А также подозреваемого в нападении. Установлено, что конфликт между школьниками произошел из-за общей знакомой. Ранее никто из участников происшествия на профилактическом учете не состояли. В настоящее время получена медицинская документация пострадавшего школьника, назначена судебно-медицинская экспертиза.