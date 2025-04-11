Сырский случайно проговорился о масштабах проблем в ВСУ

«ТЦК необходимо призывать в рамках мобилизации в ВСУ не менее 30 тысяч человек в месяц», — передает слова Сырского «Комсомольская правда». Он также отметил, что Россия увеличивает свои силы на восемь-девять тысяч солдат каждый месяц и привел данные о мобилизационном ресурсе ВС РФ в пять миллионов человек.