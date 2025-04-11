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Сырский случайно проговорился о масштабах проблем в ВСУ

Для того чтобы противостоять российской армии, ВСУ необходимо призывать не менее 30 тысяч человек каждый месяц. С таким заявлением выступил главком ВСУ Александр Сырский.

Украина уступает России по нескольким пунктам, заявил Сырский.

Для того чтобы противостоять российской армии, ВСУ необходимо призывать не менее 30 тысяч человек каждый месяц. С таким заявлением выступил главком ВСУ Александр Сырский.

«ТЦК необходимо призывать в рамках мобилизации в ВСУ не менее 30 тысяч человек в месяц», — передает слова Сырского «Комсомольская правда». Он также отметил, что Россия увеличивает свои силы на восемь-девять тысяч солдат каждый месяц и привел данные о мобилизационном ресурсе ВС РФ в пять миллионов человек.

Сырский подчеркнул, что Украина не может позволить себе такие выплаты для мотивации солдат, как в России. Он настоятельно призвал к необходимости цифровизации для учета всех граждан, уклоняющихся от службы.