У бывшего директора омского интерната конфисковали квартиру в Санкт-Петербурге

Установлено, что в 2023 году его дочь, имеющая трудовой стаж не более 1 года, в отсутствие других источников дохода приобрела квартиру в городе Санкт-Петербурге площадью 70 кв. м, стоимостью 18,4 млн рублей.
Фактически финансирование покупки жилья осуществлялось ее отцом, обвиняемым в настоящее время в совершении ряда должностных преступлений, в том числе получении взяток за способствование в заключении с отдельными предпринимателями договоров на выполнение строительных работ в учреждении, а также их беспрепятственную приемку и оплату, — говорится в официальном сообщении.
В омской прокуратуре уточнили, что на данный момент рыночная стоимость указанной квартиры превышает 25 миллионов рублей.
В Генпрокуратуре РФ заявили, законность получения данной квартиры и 6,2 млн рублей, изъятых во время обыска дома у бывшего чиновника, не доказаны. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры, постановив обратить указанное имущество в доход государства.
«Материалы прокурорской проверки свидетельствуют об отсутствии возможности накопления семьей девушки денежных средств, необходимых для покупки дорогостоящей квартиры, за счет законных источников».
Кроме того, при обыске в жилище бывшего чиновника обнаружены и изъяты 6,2 млн руб., легальность получения которых он не представил, — указали в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Добавим, ранее бывший руководитель Марьяновского дома-интерната фигурировал как предполагаемый взяткодатель, связанный с уголовным делом в отношении бывшего министра труда Омской области Владимира Куприянова.