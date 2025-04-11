У бывшего директора омского интерната конфисковали квартиру в Санкт-Петербурге

Фактически финансирование покупки жилья осуществлялось ее отцом, обвиняемым в настоящее время в совершении ряда должностных преступлений, в том числе получении взяток за способствование в заключении с отдельными предпринимателями договоров на выполнение строительных работ в учреждении, а также их беспрепятственную приемку и оплату, — говорится в официальном сообщении.