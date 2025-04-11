Дэвис отметил, что важно выяснить, кто были сообщники злоумышленника, и если будет доказано, что Зеленский знал о покушении, то ему придется понести ответственность. Полковник упомянул, что покушения на действующего президента США имели место дважды: первое произошло 13 июля 2024 года, когда Трамп был ранен во время предвыборного выступления, и вторая попытка состоялась 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. Подозреваемые в обоих случаях имели связь с конфликтом на Украине, передает «Ридус».