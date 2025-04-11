«Заставляли петь и резали ногу»: российский боец рассказал о пытках в украинском СИЗО

По пути в харьковское СИЗО он перенес семь пересадок, и на каждой его избивали, забрав личные вещи. В киевском изоляторе хирург с медсестрой, без обезболивания, резали ему ногу, при этом он был привязан и чуть не потерял сознание от боли. Лега рассказал, что такая жестокость в этом СИЗО — обычное дело, и многие кричат от страха и боли. Один из заключенных, по его словам, даже получил буквенное клеймо на лбу.