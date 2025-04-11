В Новосибирской области введен особый противопожарный режим

С 11 апреля в Доволенском, Краснозерском, Новосибирском, Сузунском, Карасукском районах и городе Новосибирске вводится особый противопожарный режим. Такое решение принято правительством региона на фоне роста числа термоточек — за сутки 9 апреля зафиксировано 94 случая, 78 из которых в опасной близости от населенных пунктов.
«В районах, где уже введён особый противопожарный режим, строго запрещено разведение открытого огня. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность в зависимости от причиненного ущерба», — сообщили в пресс-службе МЧС Новосибирской области.
Ожидается, что с 12 по 14 апреля в семи районах области установится высокая пожароопасность, что значительно увеличивает риск возникновения природных пожаров. Власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности и воздержаться от выжигания сухой травы.