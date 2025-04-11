В Новосибирской области введен особый противопожарный режим

С 11 апреля в Доволенском, Краснозерском, Новосибирском, Сузунском, Карасукском районах и городе Новосибирске вводится особый противопожарный режим. Такое решение принято правительством региона на фоне роста числа термоточек — за сутки 9 апреля зафиксировано 94 случая, 78 из которых в опасной близости от населенных пунктов.