Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области введен особый противопожарный режим

Власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности и воздержаться от выжигания сухой травы.

Источник: Om1 Новосибирск

С 11 апреля в Доволенском, Краснозерском, Новосибирском, Сузунском, Карасукском районах и городе Новосибирске вводится особый противопожарный режим. Такое решение принято правительством региона на фоне роста числа термоточек — за сутки 9 апреля зафиксировано 94 случая, 78 из которых в опасной близости от населенных пунктов.

«В районах, где уже введён особый противопожарный режим, строго запрещено разведение открытого огня. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность в зависимости от причиненного ущерба», — сообщили в пресс-службе МЧС Новосибирской области.

Ожидается, что с 12 по 14 апреля в семи районах области установится высокая пожароопасность, что значительно увеличивает риск возникновения природных пожаров. Власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности и воздержаться от выжигания сухой травы.