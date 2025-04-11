США просят освободить из тюрьмы РФ престарелого наемника: что известно о пожилом американце, воевавшем за ВСУ

США хотят освободить из российской тюрьмы американского наемника с пророссийскими взглядами.
Госдеп США требует от России освободить 72-летнего американского гражданина Стивена Хаббарда. Тот воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уже почти три года находится под стражей в РФ. Кто он такой и что известно об американце — в материале URA.RU.
Приговор.
Задержали американца в апреле 2022 годаФото: telagram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы», t.me.
В октябре 2024 года Московский городской суд приговорил гражданина США Хаббарда Стефана Джеймса к лишению свободы на шесть лет и 10 месяцев за участие в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины в качестве наемника. Суд установил, что Хаббард участвовал в боевых действиях на стороне батальона территориальной обороны г. Изюма, подведомственного Министерству обороны Украины.
Сколько платили Хаббарду.
Согласно контракту, американец за участие в конфликте на стороне Украины получал ежемесячное вознаграждение в размере 1000 долларов США. Кроме тюремного заключения, у Хаббарда также конфисковали денежные средства в размере 142 300 украинских гривен.
Признание вины.
Свою вину в наемничестве американец признал. Хаббарду был вынесен приговор в соответствии с предыдущей версией законодательства. До 14 июля 2022 года санкции по данной статье закона предполагали лишение свободы на срок от трех до семи лет. Однако в новой версии закона предусмотрено ужесточение наказания, с увеличением минимального срока до семи лет и максимального до 15 лет.
Пророссийские взгляды.
Родственники американца выразили сомнения в достоверности его признания, сообщили в интервью агентству Reuters. Сестра Хаббарда Патрисия Фокс указала, что он придерживался пророссийских взглядов, и подвергла сомнению вероятность того, что он мог бы использовать оружие, учитывая его возраст.
«Он настолько невоенный», — отметила родственница наемника во время беседы с агентством. Она назвала его пацифистом, заявив, что тот никогда не владел оружием.
Кто такой Хаббард.
Переехал на Украину американец с пророссийскими взглядами в 2014 годуФото: telagram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы», t.me.
Родился Стефан Джеймс Хаббард в небольшом городке Биг-Рапидс, штат Мичиган. На протяжении десятилетий Хаббард работал учителем английского языка за границей, в том числе в Японии и на Кипре.
В 2014 году он переехал на Украину в Харьковскую область. По словам Фокс, некоторое время американец жил там с украинкой на небольшую пенсию, но после он с ней расстался.
В феврале 2022 года Хаббард подписал контракт с батальоном территориальной обороны города Изюм. В рамках этого контракта ему были предоставлены личное огнестрельное оружие, боеприпасы и военное обмундирование.
В апреле 2022 года мужчину задержали. Тогда же в СМИ появилось видеоинтервью с ним, американец рассказал, как украинская армия обстреливала поселок Изюм в Харьковской области с целью пропаганды, а также поделился мнением, что ВСУ контролируется «иностранными государствами». Он также заявил, что понимает, почему Россия ввела войска на Украину, и понадеялся, что конфликт скоро закончится.
Требование США по Хаббарду.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСтало известно, кого из заключенных обменяли РФ и США.
В апреле 2025 года руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс призвала Кремль освободить американца Стивена Хаббарда. Он вспомнил, что ранее произошел обмен заключенными между США и РФ, где Москва обменяла осужденную за госизмену Ксению Карелину на гражданина России Артура Петрова,
Под стражей Хаббард находится c 2022 года. «Призываем Россию освободить Стивена Хаббарда, который находится под стражей на протяжении почти трех лет», — сказала Брюс.