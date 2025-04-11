США просят освободить из тюрьмы РФ престарелого наемника: что известно о пожилом американце, воевавшем за ВСУ

Свою вину в наемничестве американец признал. Хаббарду был вынесен приговор в соответствии с предыдущей версией законодательства. До 14 июля 2022 года санкции по данной статье закона предполагали лишение свободы на срок от трех до семи лет. Однако в новой версии закона предусмотрено ужесточение наказания, с увеличением минимального срока до семи лет и максимального до 15 лет.